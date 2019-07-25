Son Dakika Haberleri: Dolar gün içi en düşük seviyeyi gördü!
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Dolar gün içi en düşük seviyeyi gördü!

2 saat önce

Merkez Bankası'nın sert faiz indirim kararının ardından TL'de dalgalanma yaşandı.

Dolar gün içi en düşük seviyeyi gördü!, System.String[]
Merkez Bankası'nın sert faiz indirim kararının ardından TL'de dalgalanma yaşandı. İlk tepki olarak 5.77'ye çıkan dolar/TL, ardından 5.66 seviyelerine kadar düştü.
Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47 
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