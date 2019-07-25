Dolar gün içi en düşük seviyeyi gördü!
2 saat önce
Merkez Bankası'nın sert faiz indirim kararının ardından TL'de dalgalanma yaşandı.
Merkez Bankası
'nın sert faiz indirim kararının ardından TL'de dalgalanma yaşandı. İlk tepki olarak 5.77'ye çıkan dolar/TL, ardından 5.66 seviyelerine kadar düştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi Merkez Bankasının 425 baz puanlık faiz indiriminin sonuçları ne olacak? Bursaspor Stadı'nda inanılmaz soygun! Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı