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Dolar güne 12,84 liradan başladı - Son Dakika

Dolar güne 12,84 liradan başladı

30.11.2021 11:09

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 12,84 seviyelerinde işlem görüyor. Ayrıca aynı dakikalarda euro 14,57'den, sterlin 17,13'ten alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 12,8187'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 12,8420 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 14,5730'dan, sterlin/TL yüzde 0,49 yükselişle 17,1390'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1310'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin aşı üretici şirketlerden gelen açıklamaların belirsizliğin sürdüğüne işaret ettiğini ve bunun da risk algısını yükselttiğini bildirdi. Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Senato'da yapacakları konuşmaların varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Powell'ın konuşmasında özellikle para politikasının geleceğine yönelik ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Analistler, bugün ayrıca Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verileri ile Omicron varyantına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,9 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Dolar güne 12,84 liradan başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Finans Dolar güne 12,84 liradan başladı - Son Dakika


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