Dolar güne 5,72 liranın üzerinde başladı
1 saat önce
Piyasaların çok yakından izlediği ve yarın açıklanacak olan enflasyon öncesinde dolar, bugüne 5,71 lira seviyesinden başladı.
Piyasaların çok yakından izlediği ve yarın açıklanacak olan enflasyon öncesinde dolar, bugüne 5,71 lira seviyesinden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:41
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