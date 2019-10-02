Son Dakika Haberleri: Dolar güne 5,72 liranın üzerinde başladı
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Dolar güne 5,72 liranın üzerinde başladı

1 saat önce

Piyasaların çok yakından izlediği ve yarın açıklanacak olan enflasyon öncesinde dolar, bugüne 5,71 lira seviyesinden başladı.

Dolar güne 5,72 liranın üzerinde başladı, System.String[]

Piyasaların çok yakından izlediği ve yarın açıklanacak olan enflasyon öncesinde dolar, bugüne 5,71 lira seviyesinden başladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:41 
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