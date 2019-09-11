Son Dakika Haberleri: Dolar güne 5,78 liranın üzerinde başladı
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Dolar güne 5,78 liranın üzerinde başladı

32 dakika önce

Piyasaların Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandığı haftada döviz piyasalarında da hareketli günler yaşanıyor.

Dolar güne 5,78 liranın üzerinde başladı, System.String[]

Piyasaların Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandığı haftada döviz piyasalarında da hareketli günler yaşanıyor. Dolar/TL 5,7830 liradan, Euro/TL ise 6,3930 liradan güne başladı.

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:45 
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