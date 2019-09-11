Dolar güne 5,78 liranın üzerinde başladı
32 dakika önce
Piyasaların Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandığı haftada döviz piyasalarında da hareketli günler yaşanıyor.
Piyasaların Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandığı haftada döviz piyasalarında da hareketli günler yaşanıyor. Dolar/TL 5,7830 liradan, Euro/TL ise 6,3930 liradan güne başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:45
Köyde özel toprakla mayalanan pekmez 200 yıldır gelir kaynağı olmaya devam ediyor 700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına nevresim gönderiyor Bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı parayı harcayan çift, hırsızlıktan yargılanıyor Köse fasulyesi daha tarladayken alıcı buluyor