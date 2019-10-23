Son Dakika Haberleri: Dolar güne 5,80 liranın üzerinde başladı
Son Dakika Ekonomi Dolar güne 5,80 liranın üzerinde başladı

Dolar güne 5,80 liranın üzerinde başladı

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşme ve ardından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır' açıklamaları sonrası dolar/TL kuru yeni güne 5,80'den başladı.

Dolar güne 5,80 liranın üzerinde başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşme ve ardından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır' açıklamaları sonrası dolar/TL kuru yeni güne 5,80'den başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:44 
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