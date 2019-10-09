Son Dakika Haberleri: Dolar güne 5,84'ün üzerinde başladı
Son Dakika Ekonomi Dolar güne 5,84'ün üzerinde başladı

Dolar güne 5,84'ün üzerinde başladı

57 dakika önce

Suriye'nin kuzeyi ile ilgili gelişmeler ve konu ile ilgili yapılan açıklamalarla, dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, güne 5,84 lira seviyelerinden başladı.

Dolar güne 5,84'ün üzerinde başladı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyi ile ilgili gelişmeler ve konu ile ilgili yapılan açıklamalarla, dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, güne 5,84 lira seviyelerinden başladı.

Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:56 
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