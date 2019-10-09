Dolar güne 5,84'ün üzerinde başladı
57 dakika önce
Suriye'nin kuzeyi ile ilgili gelişmeler ve konu ile ilgili yapılan açıklamalarla, dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, güne 5,84 lira seviyelerinden başladı.
Suriye'nin kuzeyi ile ilgili gelişmeler ve konu ile ilgili yapılan açıklamalarla, dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, güne 5,84 lira seviyelerinden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:56
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terör örgütüne iki seçenek: Ya kaçarlar ya da durdurmak zorunda kalırız Amerika bölgeyi terk etti, YPG mevzileri boş kaldı Suriye Milli Ordusu sınırda YPG mevzileri boş kaldı