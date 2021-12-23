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Dolar güne 70 kuruş düşüşle başladı! - Son Dakika

Dolar güne 70 kuruş düşüşle başladı!

23.12.2021 11:11

Dün günü 12,20'den tamamlayan dolar, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 11,50'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 13,06'dan, sterlin ise 15,44'ten alıcı buluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurlarında görülen düşüş dün de devam etti ve dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1 altında 12,20'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 11,50 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 13,06'dan, sterlin/TL ise 15,44'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 96,1 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor.

GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin azalan endişelerin, küresel ölçekte dolar üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştireceğini aktaran analistler, ekonomi yönetiminden gelecek açıklamaların dolar kuru üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin destek, 96,6'nın ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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Dolar güne 70 kuruş düşüşle başladı!

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Kaynak: AA

Son Dakika Finans Dolar güne 70 kuruş düşüşle başladı! - Son Dakika


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