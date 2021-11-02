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Dolar güne 9,52'den başladı - Son Dakika

Dolar güne 9,52'den başladı

02.11.2021 11:09

Dolar/TL, güne düşüşle başladı. Dolar 9,52 seviyelerinden işlem görmekte. Aynı dakikalarda euro 11,05'ten, sterlin ise 13,01'den alıcı buluyor.

Dün en düşük 9,4958 ve en yüksek 9,6074 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 9,5391'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla 9,5210'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 11,0553'ten, sterlin/TL ise 13,0140'tan satılıyor. Dolar endeksi, dün 94,3 seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçerek yeniden 94 sınırının altına inerken, bugün 93,8 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1,1608 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, küresel çapta enflasyon ve büyümeye ilişkin genel risk algısının korunduğunu belirterek, para politikalarının geleceğine dair önemli bir eşik olması beklenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki kararları öncesinde döviz piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi. Teknik açıdan dolar endeksi için 94'ün altında kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 93,4 seviyesinin destek olarak izleneceğini aktaran analistler, 94,5'in ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Dolar güne 9,52'den başladı

Sterlin, dolar, Euro, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Dolar güne 9,52'den başladı - Son Dakika


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