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Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor - Son Dakika

Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor

18.06.2021 10:58

Güne düşüşle başlayan dolar/TL 8,65 seviyelerinde işlem görürken; aynı dakikalarda euro 10,32'den, sterlin ise 12,03'ten alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentilerden "şahin" bulunan haziran toplantısı sonrasında küresel çapta dolara olan talep artarken, bu durum emtia ve diğer ülke para birimlerinde satış baskısını beraberinde getirdi. Dolar endeksi, hafta başında gördüğü 90,3 seviyelerinden, Fed kararları sonrası yükselişe geçti ve dün 92'nin üzerini test etti. Bu gelişmelerle dün 8,7294 ile iki haftanın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 1,3 artışla 8,7194'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün ise düşüşe geçerek saat 10.50 itibarıyla 8,6572'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 10,3235'den, sterlin/TL ise 12,0311'den satılıyor. Dolar endeksi ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 92 seviyesinde hareket ediyor.

PİYASALAR BAKANLARIN TOPLANTISINA ODAKLANDI

Analistler, piyasaların bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olacağını belirterek, dolar endeksindeki güçlenmenin devamı halinde emtia ve diğer ülke para birimleri üzerindeki baskının artacağını, bu durumun enflasyonist kaygıları besleyerek diğer ülke merkez bankalarını aksiyon almaya zorlayacağını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, Euro Bölgesi'nde maliye bakanları toplantısının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinin 92 seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi halinde 93,1'in ise önemli direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor - Son Dakika


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