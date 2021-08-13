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Dolar güne düşüşle başladı 8,58'den işlem görüyor - Son Dakika

Dolar güne düşüşle başladı 8,58'den işlem görüyor

13.08.2021 09:48

Güne 8,5377 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09.41 itibarıyla %0,39 artışla 8,5745 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,07'den, sterlin ise 11,85'ten alıcı buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün politika faizinde değişikliğe gitmemesi ve para politikasına ilişkin "sıkı duruş" mesajını korumasının ardından Tük lirası varlıklara talep arttı. TCMB ile Güney Kore Merkez Bankası'nın 17,5 milyar liralık swap anlaşması yapması ve sanayi üretiminin haziranda da güçlü seyrini sürdürmesi, Türk lirası varlıklardaki pozitif seyri destekledi. Bu gelişmelerle dün 8,5075'e kadar gerileyen dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 8,5553'ten tamamladı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.41 itibarıyla %0,39 artışla 8,5745 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde%0,11 artışla 10,0747 liradan, sterlin/TL yüzde %0,02 artışla 11,8503 liradan satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ YATAY SEYREDİYOR

Dolar endeksi, bir günlük düşüşün ardından dün yüzde 0,1 yükselerek yeniden 93 seviyesinin üzerini test ederken, bugün yatay seyrediyor. Avro/dolar paritesinin ise bugün bir önceki günkü kayıplarını telafi ettiği ve yüzde 0,1'lik artışla 1,1736 seviyelerinde dengelendiği görülüyor.

ANALİSTLERDEN KRİTİK DEĞERLENDİRME

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ilişkin daha fazla ipucu beklenmesinin dolar endeksindeki dalgalı seyirde etkili olduğunu belirterek, bu kapsamda gelecek hafta açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu ay sonunda Jackson Hole toplantıları kapsamında yapacağı konuşmanın öneminin arttığını kaydetti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinin 93 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 94,3 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

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Dolar güne düşüşle başladı 8,58'den işlem görüyor

Merkez Bankası, Sterlin, dolar, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Dolar güne düşüşle başladı 8,58'den işlem görüyor - Son Dakika


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