Son Dakika Haberleri: Dolar güne hareketli başladı

Dolar güne hareketli başladı

57 dakika önce

TCMB'nin adımları sonrası düşüşe geçen dolar/TL bu sabah 5.50'nin altını gördü, ancak hareketlilik devam ediyor.

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TCMB'nin adımları sonrası düşüşe geçen dolar/TL bu sabah 5.50'nin altını gördü, ancak hareketlilik devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:47 

Sabah, TCMB, Ekonomi
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