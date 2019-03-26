Dolar güne hareketli başladı
57 dakika önce
TCMB'nin adımları sonrası düşüşe geçen dolar/TL bu sabah 5.50'nin altını gördü, ancak hareketlilik devam ediyor.
TCMB
'nin adımları sonrası düşüşe geçen dolar/TL bu sabah 5.50'nin altını gördü, ancak hareketlilik devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:47
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