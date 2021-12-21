Dolar güne nasıl başladı? Erdoğan'ın TL mevduat açıklaması yapmıştı - Son Dakika

Dün gün içinde 18.43'e kadar çıkarak tarihi bir rekora imza atan dolar/TL, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından 12,27 seviyelerine kadar geriledi.

12 SEVİYESİNİN DE ALTINI GÖRDÜ

Bugüne 13,50 seviyesinden başlayan dolar, 11,20'lere kadar düştükten sonra tekrar toparlanmaya başladı.

ALTIN VE EURODA SON DURUM

Aynı dakikalarda dün 1.063 lirayı gören altının gram fiyatı ise 732 liradan, dün 20,79'u gören euro ise 14,32 seviyesinde bulunuyor.

10 MADDELİK TEDBİR AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam yılın son Kabine toplantısı sonrası kurdaki dalgalanmaları durdurmak için alınacak 10 maddelik tedbiri açıkladı. Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek" dedi.

İhracatçılara da müjde veren Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ihracatçılara ileri vadeli kur rakamı verilecek" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZA YENİ FİNANSAL ALTERNATİFLER SUNUYORUZ"

Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için alınacak yeni tedbirleri açıklayan Erdoğan, "Üretimi ve istihdamı desteklemek için çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz. Kurdaki dalgalanmayı durdurarak serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek yeni tedbirleri şöyle sıraladı: