Dolar güne yatay seyirde başladı, 8,69'dan işlem görüyor - Son Dakika

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 8,69'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 10.50 itibarıyla 8,69'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,29'dan, sterlin/TL ise 11,98'den satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 92,45 seviyesinde seyrediyor.

CARİ DENGE 3,08 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ

Analistler, ABD'de artan tahvil talebinin dolar kurunu küresel para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,12'den 12,62'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,16'dan yüzde 10,43'e yükseldi.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası'nın para politikası raporunun takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.