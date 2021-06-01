Üye Girişi
Dolar güne yatay seyirle başladı! 8,48'den işlem görüyor - Son Dakika

Dolar güne yatay seyirle başladı! 8,48'den işlem görüyor

01.06.2021 10:39

Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL 8,48 seviyelerinde işlem görürken; aynı dakikalarda euro 10,38'den, sterlin 12,08'den alıcı buluyor.

Dün güne 8,56 seviyelerinden başlamasının ardından beklentilerin üzerinde açıklanan ilk çeyrek büyüme verisi ile 8,4635'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,8 düşüşle 8,4889 seviyelerinden tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yatay başlamasının ardından 8,47-8,50 dar bandında hareket ederken, saat 10.15 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 8,4870'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 10,3830'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 12,0860'tan satılıyor. Dolar endeksi ise 89,8 ile önceki kapanışın hemen altında seyrediyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirterek, NATO ve OPEC+ toplantılarının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLA

Dolar güne yatay seyirle başladı! 8,48'den işlem görüyor

Sterlin, dolar, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar güne yatay seyirle başladı! 8,48'den işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler Ağar ailesi, Sedat Peker'in iddialarının ardından Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi Ağar ailesi, Sedat Peker'in iddialarının ardından Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi olacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi olacak Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım

Son Dakika Haberleri
10:51 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
10:42 Youtuber gencin tık sevdası bunu da yaptırdı! Arkadaşını direğe bağlayıp, parayla tokat attırırken, kafasında yumurta kırdırttı
10:41 Ağar ailesi, Sedat Peker'in iddialarının ardından Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi
10:39 Dolar güne yatay seyirle başladı! 8,48'den işlem görüyor
10:38 Bakan Varank'ı CHP'li Özgür Özel aradı: Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istiyorum
10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi olacak
10:23 Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak
10:23 Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız
10:13 49 günlük aradan sonra kafe ve restoranlar bu sabah birer birer açılmaya başladı
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor         
10:52
Youtuber gencin tık sevdası bunu da yaptırdı! Arkadaşını direğe bağlayıp, parayla tokat attırırken, kafasında yumurta kırdırttı Youtuber gencin tık sevdası bunu da yaptırdı! Arkadaşını direğe bağlayıp, parayla tokat attırırken, kafasında yumurta kırdırttı         
10:43
Bakan Varank'ı CHP'li Özgür Özel aradı: Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istiyorum Bakan Varank'ı CHP'li Özgür Özel aradı: Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istiyorum         
10:38
Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak         
10:24
Sosyal medyadaki gerginlik, demir sopalı kavgaya dönüştü Sosyal medyadaki gerginlik, demir sopalı kavgaya dönüştü         
10:13
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı         
23:30
Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası         
23:09
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat         
21:26
Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu         
20:17
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 10:58:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar güne yatay seyirle başladı! 8,48'den işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement