Dolar güne yatay seyirle başladı. 8,60'tan işlem görüyor

Dün en düşük 8,5777 ve en yüksek 8,6346 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 gerileyerek 8,60'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,60'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,48'den, sterlin/TL ise 12,19'dan satılıyor. Dolar endeksi, dün günü yüzde 0,2'lik artışla 90,1 seviyesinden kapanmasının ardından bugün yatay hareket ediyor. Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını söyledi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Dolar endeksindeki yükselişlerin devamı için 90 kritik eşiğinin üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiğini bildirdi.