Dolar güne yüksek başladı! 8,62'den işlem görüyor

Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışı

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Dün en düşük 8,5341 ve en yüksek de 8,7738 ile zirvesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 8,59'dan tamamladı. Bugüne değer kazancıyla başlayan dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla 8,62'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,52'den, sterlin/TL ise 12,22'den satılıyor. Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 90,10, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 1,2185 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından döviz kurlarının sakin bir seyir izlediğini bildirdi. Dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.