Dolar güne yükselişle başladı! 8,31'den işlem görüyor

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,09 üzerinde 8,2884'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 8,3105'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda, euro/TL 10,0901'den, sterlin/TL ise 11,7572'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,3 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi de yüzde 0,17 düşüşle 1,2130'dan alıcı buluyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu dakikalarda yüzde 1,6190 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, enflasyonist baskıların, başta ABD'de olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını tahminlerden erken atabileceği beklentilerini artırması ile tahvil ve döviz kurları piyasasında oynaklığın yükseldiğini söyledi. Bugün ABD'nin enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade etti. ABD'de TÜFE'nin, nisanda yıllık yüzde 3,6 ile Eylül 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkacağı tahmin ediliyor.

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