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Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor - Son Dakika

Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor

15.06.2021 11:09

Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54 seviyelerinden işlem görürken; aynı dakikalarda euro 10,37'den, sterlin ise 12,05'ten satılıyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,54 seviyelerinde işlem görüyor. Dün gün içinde 8,3010 sınırına kadar gerileyen ve yurt içi piyasaların kapanmasının ardından yükselişe geçerek 8,4826'yı gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 8,4678'den tamamladı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 8,5430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1 artışla 10,3760'tan, sterlin/TL yüzde 0,9 yükselişle 12,0590'dan satılıyor.

NATO BİLDİRİSİ ETKİLİ OLDU

Dolar endeksi, dün günü 90,5 ile yatay tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,2 düşüşle 90,3 seviyelerinde hareket ediyor. Analistler, ultra gevşek para politikalarının bir süre daha devam edeceği beklentilerine karşın, dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini bildirdi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, dolar endeksinde 90,6'nın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

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Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor

Sterlin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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