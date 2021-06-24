Dolar güne yükselişle başladı! 8,66'dan işlem görüyor - Son Dakika

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 8,64'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8,66'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,35'ten, sterlin/TL ise 12,12'den satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 91,7 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikası ve enflasyona ilişkin çelişkili açıklamalarının gelişmekte olan ülke para birimlerini baskıladığını bildirdi. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 91,2 seviyesinin önemli destek olduğunu ifade etti.