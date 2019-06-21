Son Dakika Haberleri: Dolar hafif yükselişle başladı
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Dolar hafif yükselişle başladı

1 saat önce

Dün 5.7375'e kadar gerileyen ve günü 5.75 civarında tamamlayan dolar/TL, haftanın son işlem gününe 5.78 seviyelerinde başladı.

Dolar hafif yükselişle başladı, System.String[]
Dün 5.7375'e kadar gerileyen ve günü 5.75 civarında tamamlayan dolar/TL, haftanın son işlem gününe 5.78 seviyelerinde başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:38 
Ekonomi
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