Dolar hafif yükselişle başladı
1 saat önce
Dün 5.7375'e kadar gerileyen ve günü 5.75 civarında tamamlayan dolar/TL, haftanın son işlem gününe 5.78 seviyelerinde başladı.
Dün 5.7375'e kadar gerileyen ve günü 5.75 civarında tamamlayan dolar/TL, haftanın son işlem gününe 5.78 seviyelerinde başladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:38
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