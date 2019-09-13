Son Dakika Haberleri: Dolar haftanın son gününe 5,66'dan başladı
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Dolar haftanın son gününe 5,66'dan başladı

2 dakika önce

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası hızlı bir şekilde gerileyen dolar/TL kuru, haftanın son gününe 5,66 liranın hemen üzerinde başladı.

Dolar haftanın son gününe 5,66'dan başladı, System.String[]

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası hızlı bir şekilde gerileyen dolar/TL kuru, haftanın son gününe 5,66 liranın hemen üzerinde başladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:25 
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