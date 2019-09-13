Dolar haftanın son gününe 5,66'dan başladı
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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası hızlı bir şekilde gerileyen dolar/TL kuru, haftanın son gününe 5,66 liranın hemen üzerinde başladı.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası hızlı bir şekilde gerileyen dolar/TL kuru, haftanın son gününe 5,66 liranın hemen üzerinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:25
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