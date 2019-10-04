Dolar haftanın son gününe 5,68'den başladı
19 dakika önce
Haftalardır 5,65-5,75 bandında hareket eden dolar/TL kuru, haftanın son gününe 5,68 lira civarında başladı.
Haftalardır 5,65-5,75 bandında hareket eden dolar/TL kuru, haftanın son gününe 5,68 lira civarında başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:01
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