Son Dakika Haberleri: Dolar haftanın son gününe 5,68'den başladı
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Dolar haftanın son gününe 5,68'den başladı

19 dakika önce

Haftalardır 5,65-5,75 bandında hareket eden dolar/TL kuru, haftanın son gününe 5,68 lira civarında başladı.

Dolar haftanın son gününe 5,68'den başladı, System.String[]

Haftalardır 5,65-5,75 bandında hareket eden dolar/TL kuru, haftanın son gününe 5,68 lira civarında başladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:01 
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