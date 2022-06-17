Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,32 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,32 seviyelerinden işlem görüyor

17.06.2022 10:41

Dün piyasalardaki kapanışını 17,30 seviyelerinden yapan dolar/TL, haftanın son gününe yükselişle başlamasından sonra saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 17,32'den işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,36 üzerinde 17,30'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 17,32'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 18,20'den, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 21,27'den satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,8'lik düşüşle 103,4 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini görse de bugün 104,5'e yükseldi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 1,0510'dan alıcı buluyor.

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif bir şekilde faizleri artırmasının ardından resesyon kaygılarının güçlendiğini, risk algısının arttığı bir ortamda dolara olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Döviz ve tahvil piyasalarında da oynaklığın sürdüğüne işaret eden analistler, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 104,1'in ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,32 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

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