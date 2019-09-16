Dolar haftaya 5,72 liradan başladı
1 saat önce
Geçtiğimiz hafta 5,80'e kadar çıktıktan sonra Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle 5,65'e kadar çekilen dolar/TL yeni haftaya 5,72 liradan başladı.
Geçtiğimiz hafta 5,80'e kadar çıktıktan sonra Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle 5,65'e kadar çekilen dolar/TL yeni haftaya 5,72 liradan başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:25
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