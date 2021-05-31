Dolar, haftaya düşüşle başladı! 8,50'den işlem görüyor

Cuma günü en düşük 8,4815 ve en yüksek 8,6165 ile zirvesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 8,5577'den tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 8,5038'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,6 azalışla 10,3730'dan, sterlin/TL yüzde 0,7 kayıpla 12,0670'ten satılıyor. Dolar endeksi ise 90,04 ile önceki kapanışın hemen altında seyrediyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, açıklanan 2021 ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7 ile beklentileri aşmasının ardından Türk lirası varlıkların pozitif seyrettiğini bildirdi. Bugün, ABD ve İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatan analistler, veri gündeminde Almanya'da enflasyonun öne çıktığını kaydetti.