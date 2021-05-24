Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,39 seviyelerinde işlem görüyor. Cuma günü en düşük 8,3530 ve en yüksek 8,4190 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,5 artışla 8,4178'den tamamladı. Yeni haftaya ise düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,3855'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 azalışla 10,2270'ten ve sterlin/TL yüzde 0,3 kayıpla 11,8780'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi ise analistlerin kritik destek olarak nitelendirdikleri 90 sınırının altına inmesinin ardından yüzde 0,1 değer kaybıyla 89,9 seviyelerinde bulunuyor.

ZAYIF GÖRÜNEN PARA BİRİMLERİ DESTEKLENECEK

Analistler, dolar endeksindeki zayıf görünümün gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini belirterek, bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Veri gündeminde ise yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin öne çıktığını aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini bildirdi.