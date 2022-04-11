Dolar haftaya yatay seyirle başladı: 14,74 TL - Son Dakika

Geçen hafta, 14,66-14,77 dar bandındaki hareketini sürdüren dolar/TL, cuma günü önceki kapanışının hemen üzerinde 14,7491'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 14,7428 seviyesinde işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 16,09'dan, sterlin/TL ise 19,21'den satılıyor. Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,0895'ten alıcı bulurken, Japon yeninin dolar karşısındaki yüzde 1'e yakın değer kaybının etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100 seviyesinde bulunuyor.
PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed
) agresifleşen şahin politikalarının doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ettiğini, Fransa
'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ve aşırı sağcı Marine Le Pen
ikinci tura kalması sonrası ise euronun toparladığını ifade etti. Yarından itibaren veri gündeminin hareketleneceğini belirten analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi. Analistler, Rusya- Ukrayna
savaşına ilişkin gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 100,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.