Dolar haftaya yatay seyirle başladı: 14,74 TL - Son Dakika
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Dolar haftaya yatay seyirle başladı: 14,74 TL

11.04.2022 11:17

Haftanın ilk iş gününde Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 14,74 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,09'dan, sterlin ise 19,21'den satılıyor.

Geçen hafta, 14,66-14,77 dar bandındaki hareketini sürdüren dolar/TL, cuma günü önceki kapanışının hemen üzerinde 14,7491'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 14,7428 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 16,09'dan, sterlin/TL ise 19,21'den satılıyor. Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,0895'ten alıcı bulurken, Japon yeninin dolar karşısındaki yüzde 1'e yakın değer kaybının etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresifleşen şahin politikalarının doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ettiğini, Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kalması sonrası ise euronun toparladığını ifade etti. Yarından itibaren veri gündeminin hareketleneceğini belirten analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi. Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 100,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Finans Dolar haftaya yatay seyirle başladı: 14,74 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar haftaya yatay seyirle başladı: 14,74 TL - Son Dakika
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