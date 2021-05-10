Dolar, haftaya yükselişle başladı! 8,27'den işlem görüyor - Son Dakika

Dolar, haftaya yükselişle başladı! 8,27'den işlem görüyor

10.05.2021 11:01

Dolar, haftaya yükselişle başladı. Dolar, 8,27 seviyesinden işlem görürken; aynı dakikalarda euro 10,0490'dan, sterlin 11,625'ten alıcı buluyor.

Cuma günü dolar endeksindeki düşüşe paralel değer kaybeden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,2386'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,33 üzerinde 8,2660'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda, euro/TL yüzde 0,14 yükselişle 10,0490'dan, sterlin/TL yüzde 0,69 değer kazancıyla 11,6250'den satılıyor. Dolar endeksi, cuma günü yüzde 0,7 azalışla 90,2 seviyesine inmesinin ardından bugün yatay bir seyir izliyor. euro/dolar paritesi ise yüzde 0,15 azalışla 1,2146 seviyelerinde hareket ediyor.

TAHVİL İHLALLERİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, piyasalarda, geçen hafta açıklanan verilerin genel olarak ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği desteklemesine karşın, cuma günü ABD'de yayımlanan istihdam raporundaki verilerin tahminlerin altında kalması ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin değer kaybettiğini belirtti.

Bu hafta ABD'nin veri takviminde, çarşamba günü enflasyon, cuma günü sanayi üretiminin öne çıktığını kaydeden analistler, ABD Hazinesi'nin, bu hafta gerçekleştireceği tahvil ihalelerinin de takip edileceğini ifade etti.

Dolar, haftaya yükselişle başladı! 8,27'den işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar, haftaya yükselişle başladı! 8,27'den işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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