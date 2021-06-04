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Dolar hesaplarından para çekemeyen Lübnanlılar, bankaları protesto etti - Son Dakika

Dolar hesaplarından para çekemeyen Lübnanlılar, bankaları protesto etti

04.06.2021 00:05

- Dolar hesaplarından para çekemeyen Lübnanlılar, bankaları protesto etti Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk, bankaların vatandaşların hesaplarından dolar çekmesini sınırlandırmasını protesto etti.

- Dolar hesaplarından para çekemeyen Lübnanlılar, bankaları protesto etti

BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk, bankaların vatandaşların hesaplarından dolar çekmesini sınırlandırmasını protesto etti.

Lübnan lirası, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken ülkede 1 dolar 3 bin 900 Lübnan lirasına denk geliyor. Lübnan Devlet Danışma Konseyi, Lübnan lirasını korumak için dün bankalara halkın dolar hesaplarındaki paralarını Lübnan lirası olarak vermemeleri talimatı vermişti. Bankaların hem dolar verirken Lübnan parası vermemesi halkı öfkelendirdi. Dolar alsalar dahi alışverişte kullanamayan halk, dolar hesabı olmasına rağmen Lübnan parası alamamasını protesto etmek amacıyla başkent Beyrut'taki ATM'lerin önünde kuyruk oluşturdu. Ekonomik kriz nedeniyle günlük yaşamında zorlanan Lübnanlılar, çöp konteynerlerini ve lastikleri ateşe verdi. Lübnan polisi, protestoculara müdahale etmedi.

Lübnan Devlet Danışma Konseyi, halkın eyleminin ardından bankaların Lübnan parası çekmesine izin vermeme kararını askıya aldı.

Dolar hesaplarından para çekemeyen Lübnanlılar, bankaları protesto etti
Dolar hesaplarından para çekemeyen Lübnanlılar, bankaları protesto etti
Dolar hesaplarından para çekemeyen Lübnanlılar, bankaları protesto etti
Dolar hesaplarından para çekemeyen Lübnanlılar, bankaları protesto etti

Protesto, Beyrut, Lübnan, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dolar hesaplarından para çekemeyen Lübnanlılar, bankaları protesto etti - Son Dakika


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