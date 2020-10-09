Dolar kalpazanları yakalandı - Son Dakika

Adana'da kalpazanlara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde bin 300 sahte dolar ile ele geçidildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri piyasaya sahte para süren 3 kişiyi tespit etti. Polis zanlıları yakalamak için 8 Ekim günü şafak vakti 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 100'lük banknotlar halinde bin 300 dolar sahte para ele geçirildi. Ayrıca 3 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. - ADANA