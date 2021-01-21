Dolar, Merkez Bankasının faiz kararı sonrası geriledi - Son Dakika

Dolar, Merkez Bankasının faiz kararı sonrası geriledi

21.01.2021 15:11
Dolar, Merkez Bankasının faiz kararı sonrası geriledi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmemesi ve enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar sıkı duruşun "uzun bir süre" devam ettirileceği vurgusunun ardından Türk lirası (TL), diğer para birimler karşısında değer kazanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmemesi ve enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar sıkı duruşun "uzun bir süre" devam ettirileceği vurgusunun ardından Türk lirası (TL), diğer para birimler karşısında değer kazanıyor.

TCMB'nin kararı öncesi 7,4040 seviyesinde bulunan dolar/TL, karar sonrası düşüşe geçerek 7,3527'yi gördü. Dolar/TL, saat 15.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 7,3540 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 8,9360, sterlin/TL de yüzde 0,4 gerileyerek 10,0950 seviyesinde bulunuyor.

TCMB???????, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 17'de sabit bırakırken, karar metninde sıkı duruşun devam edeceğine işaret etti.

Analistler, TCMB'nin "gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılacağı" vurgusu ve "enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesi" ifadesinin TL varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

TCMB kararının ardından döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan Borsa İstanbul'daki banka hisseleri de şu dakikalarda ortalama yüzde 2 primle işlem görüyor. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.582,04 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.578 seviyesinde dengelendi.

Analistler, günün kalanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.

Türk Lirası, Türk, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar, Merkez Bankasının faiz kararı sonrası geriledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem Joe Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dosyası kabarık! İşte yaşadığı sorunlar ve gerilimler Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 24,1 milyar lira arttı Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor Arteta'dan Mesut transferine dair yeni açıklama: Karantinadan dolayı resmen duyuramıyoruz Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar
Olimpiyat Stadı'nda kritik maç başladı! Canlı anlatım Olimpiyat Stadı'nda kritik maç başladı! Canlı anlatım         
15:57
Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu? Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu?         
15:44
Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı         
15:36
Akıllı telefon devleri Oppo ve Tecno Türkiye'de üretime başlamak için gün sayıyor Akıllı telefon devleri Oppo ve Tecno Türkiye'de üretime başlamak için gün sayıyor         
15:21
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Sokak ortasında vurulan adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı Sokak ortasında vurulan adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı         
12:42
Eşinin öldürüldüğünü duyan kadın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Eşinin öldürüldüğünü duyan kadın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:26
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi         
11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 16:07:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar, Merkez Bankasının faiz kararı sonrası geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei