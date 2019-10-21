Dolar milyoneri Türklerin sayısı 24 bin azaldı, ultra zengin Türklerin sayısı 230 kişi düştü
1 saat önce
Dünyadaki dolar milyoneri Türk vatandaşlarının sayısı son bir yılda 24 bin azaldı. Aynı dönemde ultra zengin Türk sayısı ise 230 kişi düştü. Credit Suisse'nin araştırmasına göre milyonerlerin sayısının en fazla azaldığı 3. ülke Türkiye oldu.
Dünyadaki dolar milyoneri Türk vatandaşlarının sayısı son bir yılda 24 bin azaldı. Aynı dönemde ultra zengin Türk sayısı ise 230 kişi düştü. Bu sayıların düşmesinde Türk lirasının Amerikan doları karşısında değer kaybetmesinin etkisi var. İsviçre bankası Credit Suisse'nin küresel servet araştırmasına göre Türk lirası bu dönemde yüzde 21 değer kaybetti.
Araştırmaya göre dünyada 1 milyon Amerikan dolarından fazla serveti olan 46,8 milyon kişi var.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:03
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