Son Dakika Haberleri: Dolar, nisandan bu yana en düşük seviyelerde
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Dolar, nisandan bu yana en düşük seviyelerde

2 saat önce

Sabah 5.4860 seviyesine kadar inen dolar/TL, Nisan başından bu yana en düşük seviyelerde işlem görüyor.

Dolar, nisandan bu yana en düşük seviyelerde, System.String[]
Sabah 5.4860 seviyesine kadar inen dolar/TL, Nisan başından bu yana en düşük seviyelerde işlem görüyor.
Sabah, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:54 
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