Dolar, nisandan bu yana en düşük seviyelerde

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Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu

AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi