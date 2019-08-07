Dolar, nisandan bu yana en düşük seviyelerde
2 saat önce
Sabah 5.4860 seviyesine kadar inen dolar/TL, Nisan başından bu yana en düşük seviyelerde işlem görüyor.
Sabah
5.4860 seviyesine kadar inen dolar/TL, Nisan başından bu yana en düşük seviyelerde işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:54
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