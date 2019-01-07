Son Dakika Haberleri: Dolar Powell sonrası geriledi, kur 5.35'in altında

Dolar Powell sonrası geriledi, kur 5.35'in altında

1 saat önce

Dolar Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya bu yıl ara vereceği beklentileriyle değer yitirirken, kur haftaya 5.35 seviyesinin altında başladı.

Dolar Powell sonrası geriledi, kur 5.35'in altında, System.String[]
Dolar Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya bu yıl ara vereceği beklentileriyle değer yitirirken, kur haftaya 5.35 seviyesinin altında başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:25 

Fed, Ekonomi
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