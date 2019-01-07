Dolar Powell sonrası geriledi, kur 5.35'in altında
1 saat önce
Dolar Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya bu yıl ara vereceği beklentileriyle değer yitirirken, kur haftaya 5.35 seviyesinin altında başladı.
Dolar Fed
'in para politikasını sıkılaştırmaya bu yıl ara vereceği beklentileriyle değer yitirirken, kur haftaya 5.35 seviyesinin altında başladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:25
İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ücretli Poşetler Reklam İçermesin" Talebinde Bulundu
Sedat Peker ile Nevşin Mengü, Sosyal Medya Üzerinden Birbirine Girdi
Son Dakika! Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var