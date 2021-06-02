Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam TRT'de yayınında "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın sözlerinin ardından TL'de değer kaybı yaşanırken, dolar ve euro tarihi zirvesini yeniledi. Gece saatlerinde dolar 8,81 ile euro ise 10,76 ile rekor kırdı.

ERDOĞAN FAİZLERDE TEMMUZ-AĞUSTOS'U İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır" dedi.

DOLAR VE EURO DA SON DURUM

Kur hızlı yükselişin ardından 8.71'e seviyesine gerilerken, sabah saatlerinde 8.60 TL'den işlem görmeye başladı. Saat 10.10 itibarıyla dolar 8,62'den, euro ise 10,53'ten işlem görüyor.