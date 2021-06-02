Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu - Son Dakika

Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu açıklamasının ardından dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gece saatlerinde dolar 8,81 ile euro ise 10,76 ile rekor kırdı. Şu sıralar ise dolar 8,62'den, euro ise 10,53'ten işlem görmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam TRT'de yayınında "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın sözlerinin ardından TL'de değer kaybı yaşanırken, dolar ve euro tarihi zirvesini yeniledi. Gece saatlerinde dolar 8,81 ile euro ise 10,76 ile rekor kırdı.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor

ERDOĞAN FAİZLERDE TEMMUZ-AĞUSTOS'U İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır" dedi.

DOLAR VE EURO DA SON DURUM

Kur hızlı yükselişin ardından 8.71'e seviyesine gerilerken, sabah saatlerinde 8.60 TL'den işlem görmeye başladı. Saat 10.10 itibarıyla dolar 8,62'den, euro ise 10,53'ten işlem görüyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, dolar, Faiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:30 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:59 Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:39 İlker Kaleli'nin dönüm noktası! Bir diziyle hayatı değişti 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:17 "İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi 10:12 Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz 10:06 Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
11:16
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
11:11
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
11:07
Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı
11:05
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
11:03
Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada
10:59
Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu
10:54
Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu
10:43
Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek
10:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:20:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]