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Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi - Son Dakika

Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi

30.09.2021 10:51

Dolar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün akşam 21.10 sıralarında 8,95'e kadar yükselen kur, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 8,88'den alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden ve 21.10 sıralarında 8,9588 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,54 artışla 8,9237'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,8840 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 azalışla 10,3260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 11,9370'ten satılıyor.

Dolar endeksi 94,4 ile Eylül 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından 94,3'te dengelenirken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik artışla 1,1605 seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, dün para politikası yapıcılarının enflasyondaki artışın arz şokları kaynaklı ve geçici olduğunu belirtmesine karşın, dolar endeksindeki güçlü seyrin devam ettiğini söyledi. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının özetinin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de 2. çeyrek büyüme verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,8'in direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi

Sterlin, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi - Son Dakika
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