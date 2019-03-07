Dolar, S-400 endişesiyle 5.45'e yükseldi
34 dakika önce
"S-400 yeni Brunson mı olacak?
"S-400 yeni Brunson mı olacak?" sorusu yatırımcıyı tedirgin ederken dolar/TL kuru yaklaşık 2 ay sonra ilk kez 5.45 seviyesine yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:10
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