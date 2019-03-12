Son Dakika Haberleri: Dolar sakin, gözler İngiliz parlamentosunda

Dolar sakin, gözler İngiliz parlamentosunda

1 saat önce

Cuma günkü sert yükselişin ardından dolar/TL'de bu hafta daha sakin bir seyir izleniyor.

Dolar sakin, gözler İngiliz parlamentosunda, System.String[]
Cuma günkü sert yükselişin ardından dolar/TL'de bu hafta daha sakin bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda doların seyri açısından İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamaları yakından takip ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:45 

Ekonomi
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