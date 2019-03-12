Dolar sakin, gözler İngiliz parlamentosunda
1 saat önce
Cuma günkü sert yükselişin ardından dolar/TL'de bu hafta daha sakin bir seyir izleniyor.
Cuma günkü sert yükselişin ardından dolar/TL'de bu hafta daha sakin bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda doların seyri açısından İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamaları yakından takip ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:45
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