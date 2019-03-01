Dolar Seçimden Sonra 5 Liranın Altına da Düşecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması, 7 lira dolaylarında olan doların 5,20 seviyelerine düşmesini sağladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması, 7 lira dolaylarında olan doların 5,20 seviyelerine düşmesini sağladı. Göreceksiniz, dolar seçimden sonra 5 liranın altına da düşecek." dedi.



Kentteki otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ünal, yaptığı konuşmada, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla Türkiye genelinde bazı şeylerin hızla değişmeye başladığını söyledi.



O günden bu yana ülke siyasetine çözüm kapasitesi yüksek bir liderin geldiğini anlatan Ünal, "Gaziantep, rekabet ve çözüm kapasitesi yüksek bir il. Bu anlamda Gaziantep ile Kayseri'yi her zaman başka yerde tutarım çünkü iki il de sorunlarını kendi başına çözebilen, rekabeti yüksek iller." ifadelerini kullandı.



Ünal, değer yaratan şehirler konusunu önemsediklerine işaret ederek, yaratıcı şehirler gibi UNESCO'da "iyilik şehirleri"nin oluşturulması, bu anlamda iyilik, insani değerleri yaşatma ve paylaşma açısından bakıldığında küçük ölçekli olarak Kilis, büyük ölçekli olarak Gaziantep'e böyle bir unvanın verilmesi gerektiğini kaydetti.



Geçmiş yıllarda hükümetlerin sürekli değişmesine rağmen sorunların değişmediğine dikkati çeken Ünal, şöyle konuştu:



"AK Parti ile bu değişti. 2004'ten veya 2012'den kalmış bir sorun görebiliyor musunuz? Yani 'Türkiye'nin kronikleşmiş bir sorunu vardır.' diyebilir misiniz? Bugün biz neyden şikayet ediyoruz? Gelişen toplumların sorunları vardır. Bir toplumun gelişmişliğini anlamak için o toplumun sorun çözme kapasitesine bakmamız lazım. Yani sorunlar olacak ama ne kadarı çözülebiliyor? Geriye dönüp AK Parti'nin çözdüğü sorunlara bakarsanız bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun olmadığını göreceksiniz. Yeter ki felaket tellallığı yapmayalım.



Şehirlerimizin ve ülkemizin genel sorunlarına ve çözülen sorunlarına baktığımızda önümüzde çözülmeyecek sorun yok. Bir sorun olduğunda biz bu sorunu çözmek için mi hareket ediyoruz yoksa sorunu büyütmek için mi çalışıyoruz, onu incelemeliyiz."



Ünal, geçen yıl Ağustos ayında İngiltere merkezli kur atağı başlatıldığını, bu sayede adeta Türkiye'nin ekonomik çatısının çökertilmek istendiğine işaret etti.



"Bu operasyonlar kapsamında bazı tahviller zararına satıldı, bu zarar bazı ülkeler tarafından finanse edildi ve nihayetinde bazı ülkelere ekonomi üzerinden doğrudan müdahale edildi." diyen Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bunlar arasında Irak, Tunus, Ukrayna ve Venezuela gibi ülkeler yer aldı. Dünyada bu yöntemle sonuç aldılar ama Türkiye'de alamadılar. Her ülkede kullanılan bu yöntemle sonuç aldılar ama Türkiye'de alamadılar. İşte 13 Ağustos'taki saldırı da bunlardan biriydi. Şimdi görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok doğru bir karardı. Müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması, 7 lira dolaylarında olan doların 5,20 seviyelerine düşmesini sağladı. Göreceksiniz, dolar seçimden sonra 5 liranın altına da düşecek. Bir sorun olduğunda toplum olarak 'Bunu aşarız' mı diyeceğiz yoksa dolarda hafif kıpırdama olduğunda 'Gördün mü, 10 lira olacak' mı diyeceğiz?



Biz sorun odaklı mı olacağız, çözüm odaklı mı? Eğer bir insan ülkesini seviyorsa sorunları değil, çözüm önerilerini büyütmeli."



"Muhalefet sorunu var"



Ünal, "Millet İttifakı"na eleştirilerde bulunarak, "Neden CHP'ye kızıyoruz, neden CHP ve İYİ Parti'ye 'Siz millet ittifakı adını hak etmiyorsunuz.' diyoruz? Çünkü milletin yanında durmuyorlar. FETÖ'ye 'tiyatro, kontrollü darbe' diyen, miletin var oluş-yok oluş mücadelesi verdiği mücadeleyi FETÖ'cü ağzıyla anlatan bir anlayış, millet ittifakı adını alamaz." dedi.



CHP'de en ufak sorun olduğunda bunu istismar eden, Türkiye'nin çözüm gücüne inanmayan, şehirlerin rekabet anlayışına inanmayan, hala çöpte çukurda kalmış zihniyet olduğuna dikkati çeken Ünal, "Türkiye, 25 yılda nereye geldi? CHP belediyelerinde hala maaşı ödenmeyen işçiler, yapılmayan yollar, toplanmayan çöpler, kanalizasyonun suya karışması gibi sorunlar var. CHP belediyelerinde 1994 yılından bu yana değişen bir şey yok. CHP ile ilgili çok konuşmaya da gerek yok çünkü kendi iç meselesini çözemeyenler, ülke sorunlarını çözemez." diye konuştu.



HDP'ye yönelik de eleştirilerde bulunan Mahir Ünal, HDP'nin siyasetinin, Kandil'in ve terör örgütünün altında olduğunu artık 11 yaşındaki çocuğun bile bildiğini söyledi.



Ünal, buradan bakıldığında meselenin siyasi olmaktan çıktığını ve memleket meselesi haline geldiğini dile getirerek, "Türkiye'nin önünde çözülmeyecek hiçbir sorunu yok ama Türkiye'nin gerçek anlamda muhalefet sorunu var. Sağlıklı bir muhalefetin olması lazım. Sorunlardan beslenmeyen, alternatif olan ve çözüm üretebilen bir muhalefet olmalı. Bugünkü muhalefete baktığınızda buna muhalefet demek bile doğru değil." ifadelerini kullandı.



Belediyecilikte yol-köprü yapmanın yeterli olamayacağını, şehirdeki aç ve açıkta kalanı dert edinmeyen yöneticilerin başkan olamayacaklarına değinen Ünal, "Bunu Türkiye'de 25 yıldır başaran bir başkan var. İşini gönülden yapan ve gönüller kazandığı için 25 yıldır milletin gönlünde olan bir başkanımız var. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın bir de yol arkadaşları var. Bunlardan birisi de Fatma Şahin'dir." şeklinde konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Nejat Koçer ve Müslüm Yüksel ile AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci eşlik etti.

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