Dolar, TCMB Başkanı Çetinkaya'nın açıklamalarıyla geriledi
1 saat önce
TCMB Başkanı Çetinkaya'nın "sıkı duruş" açıklaması sonrası dolar kuru 5.30'un altına geriledi.
TCMB Başkanı Çetinkaya'nın "sıkı duruş" açıklaması sonrası dolar kuru 5.30'un altına geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:04
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