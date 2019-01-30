Son Dakika Haberleri: Dolar, TCMB Başkanı Çetinkaya'nın açıklamalarıyla geriledi

Dolar, TCMB Başkanı Çetinkaya'nın açıklamalarıyla geriledi

1 saat önce

TCMB Başkanı Çetinkaya'nın "sıkı duruş" açıklaması sonrası dolar kuru 5.30'un altına geriledi.

Dolar, TCMB Başkanı Çetinkaya'nın açıklamalarıyla geriledi, System.String[]
TCMB Başkanı Çetinkaya'nın "sıkı duruş" açıklaması sonrası dolar kuru 5.30'un altına geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:04 

TCMB, Çetinkaya, Ekonomi
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