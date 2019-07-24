Dolar, TCMB öncesi yükselişte
1 saat önce
Dolar/TL piyasalarda yön belirleyici olarak izlenen yarınki Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi güne 5.70'in üzerinde işlem görüyor.
Dolar/TL piyasalarda yön belirleyici olarak izlenen yarınki Merkez Bankası
(TCMB
) faiz kararı öncesi güne 5.70'in üzerinde işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:12
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