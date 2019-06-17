Dolar, TCMB sonrası yatay seyir izliyor

Dolar/TL'de geri çekilmes sonrası yatay seyir etkili. Kur haftanın ilk işlem gününde 5.87-5.92 bandında işlem gördü.

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Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar 516 milyon 603 bin lira olarak açıklandı!