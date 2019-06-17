Dolar, TCMB sonrası yatay seyir izliyor
34 dakika önce
Dolar/TL'de geri çekilmes sonrası yatay seyir etkili. Kur haftanın ilk işlem gününde 5.87-5.92 bandında işlem gördü.
Dolar/TL'de geri çekilmes sonrası yatay seyir etkili. Kur haftanın ilk işlem gününde 5.87-5.92 bandında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:23
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