Son Dakika Haberleri: Dolar, TCMB sonrası yatay seyir izliyor
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Dolar, TCMB sonrası yatay seyir izliyor

34 dakika önce

Dolar/TL'de geri çekilmes sonrası yatay seyir etkili. Kur haftanın ilk işlem gününde 5.87-5.92 bandında işlem gördü.

Dolar, TCMB sonrası yatay seyir izliyor, System.String[]
Dolar/TL'de geri çekilmes sonrası yatay seyir etkili. Kur haftanın ilk işlem gününde 5.87-5.92 bandında işlem gördü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:23 
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