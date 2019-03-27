Son Dakika Haberleri: Dolar/TL 1 ayın en düşüğünü gördü

Dolar/TL 1 ayın en düşüğünü gördü

20 dakika önce

TCMB'nin adımları ve yabancıların TL'ye erişmesinde artan maliyetler dolar kurunu Cuma günkü yüksek seviyelerden son 1 ayın en düşüğüne getirdi.

Dolar/TL 1 ayın en düşüğünü gördü, System.String[]
TCMB'nin adımları ve yabancıların TL'ye erişmesinde artan maliyetler dolar kurunu Cuma günkü yüksek seviyelerden son 1 ayın en düşüğüne getirdi. Kur bugün 5.30'a kadar geriledikten sonra yukarı yönde hareket ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:02 

TCMB, Ekonomi
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