Dolar/TL 1 ayın en düşüğünü gördü
20 dakika önce
TCMB'nin adımları ve yabancıların TL'ye erişmesinde artan maliyetler dolar kurunu Cuma günkü yüksek seviyelerden son 1 ayın en düşüğüne getirdi.
TCMB
'nin adımları ve yabancıların TL'ye erişmesinde artan maliyetler dolar kurunu Cuma günkü yüksek seviyelerden son 1 ayın en düşüğüne getirdi. Kur bugün 5.30'a kadar geriledikten sonra yukarı yönde hareket ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:02
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