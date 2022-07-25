Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor

25.07.2022 10:59

Geçtiğimiz hafta kapanışını 17,74'den seviyelerinden yapan dolar, yeni haftaya yükselişle başladı. Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam eden dolar, 17,83 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yüzde 0,1 değer kazanan dolar/TL günü 17,74'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 17,83'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yatay seyirle 18,15'den, sterlin/TL 21,35 'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 106,7 seviyesinde. Avro/dolar paritesi ise 1,02'de yatay seyrediyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, güçlenen resesyon riski sonrası artan tahvil talebinin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini söyledi. Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini aktaran analistler, bu hafta ABD'deki yoğun makroekonomik veri takviminin de yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, makroekonomik verilerde ekonominin durumuna ilişkin işaretlerin aranacağını bildirerek, veri bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade etti. Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 seviyesine yükseldi.

GÖZLER ALMANYA'DAN GELECEK VERİLERDE

Analistler, bugün Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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