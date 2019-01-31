Son Dakika Haberleri: Dolar/tl 5,20'nin Altında

Dolar/tl 5,20'nin Altında

52 dakika önce

FED'in faiz kararıyla TL karşısında düşüş eğilimine giren dolar, 5,17 seviyelerine indi.

Dolar/tl 5,20'nin Altında, System.String[]
FED'in faiz kararıyla TL karşısında düşüş eğilimine giren dolar, 5,17 seviyelerine indi. Dün akşam FED'in faiz oranlarında değişikliğe gitmemesini duyurmasıyla güne düşüş trendiyle 5,23 seviyelerinde başlayan dolar, TL karşısında azalışını sürdürüyor. Parite yüzde 1'e yaklaşan düşüşle 5,20'nin altına geriledi. Kur şu sıralarda 5,18 düzeyinde bulunuyor. Euroda da dolardaki azalışa paralel şekilde bir düşüş söz konusu. Güne 6,08'lerde başlayan euro 5,95 düzeyine kadar geriledi. Euro/TL şu sıralarda 5,96 seviyesinden işlem görüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:06 Kaynak: İHA

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