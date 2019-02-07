Son Dakika Haberleri: Dolar/tl, 5,2250 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl, 5,2250 Seviyesinde İşlem Görüyor

1 saat önce

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,2250 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl, 5,2250 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,2250 seviyesinden alıcı buluyor.


Dün 5,1938-5,2345 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 5,2158'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kazancıyla 5,2250'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 artışla 5,9470'ten, sterlin/TL yüzde 0,20 yükselişle 6,76910'dan işlem görüyor.


Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1360, dolar endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 96,42 seviyesinde bulunuyor.


Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Hindistan Merkez Bankası'nın kararları ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,25'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:59 Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası, Sterlin, Merkez Bankası, Ekonomi
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