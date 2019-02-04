Son Dakika Haberleri: Dolar/tl 5,2290 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl 5,2290 Seviyesinde İşlem Görüyor

1 saat önce

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 5,2290 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl 5,2290 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 5,2290 seviyesinden alıcı buluyor.


Geçen hafta cuma günü son bir ayın en düşük seviyesi olan 5,1613'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 5,2093'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazancıyla 5,2290'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,39 artışla 5,9910'dan, sterlin/TL yüzde 0,24 yükselişle 6,8380'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,12 azalışla 1,1440, dolar endeksi yüzde 0,15 artışla 95,72 seviyesinde bulunuyor.


Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı TÜFE endeksinin yüzde 1,06 yükselişle piyasa beklentisinin altında artış gösterdiğini belirtti. Yurt dışında Avro Bölgesi ÜFE, ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek, 5,25'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:40 Kaynak: AA

Sterlin, Ekonomi
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