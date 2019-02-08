Son Dakika Haberleri: Dolar/tl, 5,2660 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl, 5,2660 Seviyesinde İşlem Görüyor

30 dakika önce

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 5,2660 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl, 5,2660 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 5,2660 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 5,2678'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 5,2660'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 5,9717'den, sterlin/TL yatay seyirle 6,8150'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi 1,1340 ile önceki kapanışın hemen altında, dolar endeksi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 96,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD'de, yetkililerin Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerinde çok fazla ilerleme kaydedilemediğine işaret eden açıklamaları ve Başkan Donald Trump'ın ek gümrük tarifelerinin başlayacağı 1 Mart'tan önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyeceğini söylemesinin ticaret savaşı tedirginliğini artırdığını kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek, 5,3250'nin direnç konumunda olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:30 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Sterlin, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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