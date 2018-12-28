Son Dakika Haberleri: Dolar/tl 5,2850 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl 5,2850 Seviyesinde İşlem Görüyor

2 saat önce

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,2850 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl 5,2850 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,2850 seviyesinden alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenirken, dün dolar/TL 5,27-5,32 bandında işlem gördü ve günü yüzde 0,05 artışla 5,2849'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yatay bir seyirle 5,2850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,14 artışla 6,0632'den, sterlin/TL de yüzde 0,09 değer kazancıyla 6,7034'ten satılıyor.

Analistler, yurt içinde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de kasım ayı toptan eşya stokları ve bekleyen konut satışları, Almanya'da aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,2400 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivmeleneceğini, olası yükselişlerde ise 5,3400'un direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:40 Kaynak: AA

Sterlin, Almanya, Ekonomi
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