Son Dakika Haberleri: Dolar/tl 5,2870 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl 5,2870 Seviyesinde İşlem Görüyor

1 saat önce

Dolar/TL, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla 5,2870 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl 5,2870 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla 5,2870 seviyesinden alıcı buluyor.


Cuma günü son bir haftanın en düşük seviyesi olan 5,2523'e gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 5,2725'ten tamamladı.

Dolar/TL, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,27 değer kazancıyla 5,2870'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,06 artışla 6,0440'tan, sterlin/TL de yüzde 0,10 değer kazancıyla 6,7087'den satılıyor.

Analistler, yurt içinde yurt içinde kasım ayı dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ABD'de aralık ayı Dallas Fed imalat sektörü faaliyet endeks verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,2400 seviyesinin destek olarak izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivmeleneceğini, olası yükselişlerde ise 5,3400'un direnç konumuna geleceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:26 Kaynak: AA

Sterlin, Ekonomi
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